A "Matrix": provvedimenti di espulsione: come funzionano e come vengono elusi

In questi giorni l'attenzione dei media è catalizzata sul "decreto Minniti", fresco di approvazione finale alla Camera, che istituisce nuovi Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) e un iter più snello per le procedure dei richiedenti asilo. I recenti fatti di cronaca, però, impongono di approfondire un altro tema: i provvedimenti di espulsione.

Solo lo scorso anno ne sono stati firmati 28.626, ma quelli realmente eseguiti sono stati appena 5.817. A rendere la procedura farraginosa e difficile non è solo il cruciale momento dell'identificazione, ma anche i ritardi nell'attesa del nulla osta delle autorità consolari dei Paesi dai quali i migranti sostengono di arrivare.

A "Matrix", Tommaso Palumbo, Primo Dirigente della Polizia di Stato, risponde alle domande sui provvedimenti di rimpatrio forzato: cosa sono, come funzionano e in quali casi, a volte, possono essere elusi.

Guarda la clip tratta da "Matrix"