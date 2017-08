A Malo bambini multati per aver giocato a pallone nel parco

"Stavamo giocando a calcio e i vigili ci hanno dato la multa" Inizia così il racconto di uno dei quattro bambini sanzionati per aver giocato in un parco pubblico disturbando alcuni abitanti del quartiere di Malo, nell'alto vicentino. La tenera età del gruppetto - il più piccolo di loro ha solo quattro anni - non ha intenerito i vigili, rigorosi davanti alla legge a tal punto da infliggere una multa da ben 600 euro. I genitori hanno contestato l'ammenda ma non c'è stato nulla da fare, come raccontano gli stessi bambini protagonisti della vicenda. Anche l'inviata di "Dalla vostra parte" ha provato a intervistare i vigili per avere spiegazioni, ma costoro hanno preferito non concedere dichiarazioni.