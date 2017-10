A Letojanni una frana tiene in scacco gli automobilisti

"È una vergogna per tutta la Sicilia, non solo per noi" commenta una signora di Letojanni, il paese dove dall'ottobre del 2015 una frana sull'autostrada Messina-Catania aspetta di essere rimossa. Nessuno però è ancora intervenuto, obbligando così gli automobilisti ad aggirare ogni giorno l'ostacolo nonostante paghino il pedaggio. Esasperati dalla situazione, i cittadini hanno deciso di prendere la situazione nell'unico modo possibile: sul ridere, organizzando una festa per il compleanno della frana.