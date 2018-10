Milano, migranti somali fanno arrestare il loro aguzzino: è il primo trafficante di uomini condannato in Italia

Si chiama Ismail Osman e nel video mandato in onda a "Le Iene" è il ragazzo di colore che indossa la giacca marrone. Sembra un uomo come tanti altri, invece le telecamere di sorveglianza in zona Stazione Centrale riprendono quello che è un carceriere, un aguzzino, un torturatore. Ismail infatti in Libia si è macchiato dei peggiori crimini quando controllava i migranti in un lager. A raccontare gli abomini subiti sono gli stessi ragazzi somali che lo hanno riconosciuto e fermato per le strade di Milano: “Ci dava le scariche elettriche, ci frustava, ci picchiava continuamente”, “Un uomo senza Dio, che non conosce l’umanità”.



Il 26 settembre del 2016 è il giorno del fatidico incontro tra il torturatore e i torturati. Come avranno reagito i seviziati? Hanno chiamato la polizia: “Qui la legge c’è - ci siamo detti – dobbiamo credere nella giustizia italiana”. Ismail ora sta scontando un ergastolo con tre anni di isolamento diurno ed è il primo trafficante di uomini condannato da un tribunale italiano. “L’Italia è l’unico Paese che mi ha permesso di ricominciare una vita - ha commentato uno dei ragazzi - mi ha dato una carta d’identità. Ringrazierò per sempre l’Italia”.