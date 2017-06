A "Le Iene", il ragazzo che ha ridato "il gusto" ai malati di Sla

Paolo è il più giovane malato di Sla in Italia. La malattia gli è stata diagnosticata appena compiuta la maggiore età, al termine di un lungo calvario di analisi e visite ospedaliere che non avevano però permesso ai medici di capire perché ogni tanto quel ragazzone apparentemente in salute cadesse a terra senza un motivo o non potesse più afferrare alcun oggetto con le mani.

Oggi Paolo ha perso l'uso di entrambe le braccia e anche le gambe lo stanno abbandonando, ma mantiene intatto il suo sogno più grande: diventare chef. "Ho lottato per quello. I miei volevano che facessi il classico, che studiassi; io volevo fare l'alberghiero e per riuscirci mi sono dovuto fare espellere da scuola - racconta alla Iena Giulio Golia - Quando poi mi è stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica, ho deciso che avrei messo il coltello da cucina tra i denti e avrei combattuto".

Paolo ha scritto insieme allo chef Pomata un ricettario di cucina per malati di Sla: "Ho conosciuto un malato in uno stato avanzato cui ho chiesto che cosa rimpiangesse di più perché gli era stata strappata via dalla malattia e lui senza nemmeno pensarci ha risposto: 'il senso del gusto'. Ho così deciso che avrei fatto un libro pensato proprio per noi".