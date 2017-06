A "Dalla Vostra Parte" la telefonata di una donna segregata in Marocco dal marito: "Aiutatemi, fate qualcosa"

"Chiedo all'Autorità Italiana di farmi uscire dal Marocco subito" Questa la drammatica richiesta di aiuto di Luana, la donna tenuta prigioniera dal marito che l'ha rinchiusa in casa insieme ai due figli e non la lascia tornare in Italia. In gran segreto dal suo "rapitore", la 27enne è riuscita a contattare la redazione di "Dalla Vostra Parte" esprimendo molta preoccupazione per ciò che potrebbe accadere: "I bambini non li porti via con te, piuttosto li ammazzo" avrebbe minacciato l'uomo marocchino. "Mi sento molto male, non riesco più a ragionare" aggiunge Luana - "prego che non mi faccia del male e che non porti via i miei figli".