A "Dalla vostra parte" la storia di Francesca, da sei anni senza casa né lavoro: "Mi sento abbandonata"

La chiusura dello studio legale in cui lavorava ha cambiato per sempre la vita di Francesca, rimasta in poco tempo senza un lavoro e soprattutto senza una casa. La 45enne ha la voce rotta dall'emozione nel raccontare le difficoltà che da sei anni a questa parte si trova ad affrontare quotidianamente. "All'inizio sono andata avanti con i miei risparmi - racconta alle telecamere di "Dalla vostra parte" - poi non sono più riuscita a pagare l'affitto e sono stata sfrattata." In questa triste circostanza, la donna ha dovuto affrontare anche la scomparsa del marito, morto a causa di un infarto pochi giorni dopo aver trovato un nuovo lavoro. "Non voglio l'elemosina, cerco solo qualcuno che mi dia la possibilità di ricominciare" annuncia Francesca, che si sente umiliata e abbandonata dallo Stato.