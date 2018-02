A Belluno caramelle con spilli a bimbi, una testimone: "So chi è"

Continua la caccia a Erostrato, "l’Unabomber delle caramelle" che da mesi sta terrorizzando Cesiomaggiore, un comune del Bellunese, minacciando adulti, bambini e istituzioni con lettere minatorie e incendi. A fine gennaio ha perfino depositato un sacchetto di caramelle pieno di spilli in un asilo. Mentre gli inquirenti continuano a raccogliere prove in attesa di un suo errore, tra gli abitanti del luogo iniziano a circolare le prime congetture su chi possa essere l'uomo.



"So chi è", dice una testimone alle telecamere di Pomeriggio Cinque. "Quelle frasi, infatti, mi hanno ricordato una persona che non vedevo da cinque anni. L'ho incontrato e ho provato a parlarci, ha 59 anni ed è molto agile", aggiunge ancora la donna che sostiene di averlo riconosciuto anche grazie alla grafia delle lettere minatorie pubblicate dai media.