8 marzo, sciopero dei trasporti: metro chiuse a Roma, servizio regolare a Milano

In occasione della Festa della Donna dell'8 marzo , è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge anche il settore del trasporto pubblico. L'iniziativa è stata promossa da diversi sindacati di categoria. L'Atac riferisce che a Roma sono chiuse le tre linee della metropolitana (A, B e C) e la ferrovia Roma-Lido, mentre la tratta Roma-Viterbo è al momento attiva con possibili riduzioni di corse. A Milano il servizio di metro, bus e tram è invece regolare.

Nella Capitale, per bus e tram sono possibili cancellazioni di corse o sospensioni di linee. Sempre a causa dello sciopero è chiuso anche lo sportello al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità in piazzale degli Archivi.



Per quanto riguarda Milano, alcuni utenti hanno riferito di alcuni disagi e ritardi sui mezzi di superficie. Lo sciopero del trasporto pubblico è stato proclamato dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.