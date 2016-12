Yara, un monumento per non dimenticare la tragedia

14:24 - Un monumento per ricordare Yara Gambirasio. Una stele di vetro che giovedì prossimo sarà scoperta a Brembate Sopra, all'interno dell'oratorio. Per non dimenticare, ha detto il parroco Don Corinno Scotti. "Un segno di luce" dice il religioso parlando di questa scultura che raffigura la ginnasta durante una delle sue evoluzioni. Il tutto corredato da alcune frasi scritte dai cittadini del piccolo centro della Bergamasca nei giorni della scomparsa della 13enne. L'opera, realizzata dall'artista Carmelo Brembilla, sarà benedetta dal vescovo di Bergamo. Un modo per ricordare la giovane uccisa nel novembre del 2010 senza che sia ancora stato arrestato il suo assassino. "Un monito - ha detto Don Corinno - affinché i ragazzi capiscano che nella vita non c'è solo il bene, ma anche il male". Saranno presenti all'inaugurazione anche i genitori della piccola con i figli più piccoli.