Voto arresto Galan slitta a 22/7

17:23 - Slitta al 22 luglio la votazione dell'Aula di Montecitorio sull'arresto di Giancarlo Galan. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della Camera accettando la richiesta di rinvio per motivi di salute da parte del parlamentare di FI che intende essere presente in Aula. Insoddisfatti i legali di Galan che avevano chiesto tempi più lunghi, dato che il proprio assistito, ricoverato per una tromboflebite, "non potrà camminare per i prossimi 40 giorni".