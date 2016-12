Violenta ondata di maltempo sul Nord: danni e allagamenti in tutte le Regioni

17:36 - Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta sul Nord della Penisola, causando danni e allagamenti in Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna. La situazione più critica a Milano, dove il Seveso è esondato allagando la periferia a nord. Problemi anche nel Nordest e specialmente nel Padovano, con strade chiuse e ferrovie bloccate. A Pavia cadute decine di alberi. Grandinate a Reggio Emilia. Esonda torrente, allagamenti nel Bergamasco

I disagi in Veneto - Problemi sulla linea ferroviaria tra Venezia e Treviso e lungo l'asse tra Padova e Vicenza, causando ritardi. In particolare a Padova numerose le segnalazioni di alberi caduti che hanno determinato problemi alla circolazione viaria. Ai centralini dei vigili del fuoco sono giunte centinaia di chiamate per richieste di intervento anche per allagamenti, soprattutto in garage e scantinati.



A Reggio Emilia grandine e allagamenti - Bomba d’acqua su Reggio Emilia, con una grandinata e allagamenti. Strade chiuse, sottopassaggi bloccati e auto in panne in centro città. Il comune ha lanciato l'hashtag #viabiliRE per i cittadini che volessero segnalare disagi. In tutta l'Emilia Romagna è allerta per gli imminenti temporali.



I danni nel Torinese - Notte di lavoro per i vigili del fuoco della provincia di Torino a causa del maltempo. Sono stati oltre 100 gli interventi effettuati. Si tratta soprattutto di prosciugamenti di edifici allagati e di rimozione di alberi caduti sulle strade. La pioggia ha continuato a cadere copiosa con temporali fino a mezzanotte. Le zone più colpite sono state quelle di Rivoli e Pinerolo.



Salvato automobilista bloccato in un sottopassaggio - Gli interventi effettuati nel capoluogo piemontese sono ormai circa 250. Tra questi anche alcuni salvataggi di persone rimaste bloccate dall'acqua. In particolare, la scorsa notte a Rivoli (Torino), i vigili del fuoco hanno soccorso un uomo la cui vettura era rimasta sommersa in un sottopasso. Lui si era rifugiato sul tettuccio del veicolo.



Problemi in Lombardia non solo a Milano - La pioggia ha portato disagi anche in altre zone della Lombardia. Tromba d'aria su Pavia dove per diverse ore è mancata la corrente elettrica. Allagamenti in centro e in periferia, i vigili del fuoco parlano di circa 200 alberi sradicati dal vento. Allagati cantine e locali al pian terreno. A Lodi un nubifragio con una forte grandinata si è abbattuto sulla città e diversi uffici della questura sono stati rimasti allagati.



Danni in Liguria, tromba d'aria tra Chiavari e Zoagli - Migliaia di euro di danni, tra materiali e arredi, almeno una settimana di lavoro e tanta rabbia. La mareggiata che nella notte si è abbattuta sulle spiagge di Santa Margherita Ligure ha lasciato grosse ferite sulle aziende degli operatori balneari. Nel Tigullio Orientale si è abbattuto un violento acquazzone che ha creato qualche disagio in centro a Chiavari. Al largo, tra Chiavari e Zoagli, una tromba d'aria ha minacciato per alcuni minuti la costa. Un po' di preoccupazione ma poi la lunga colonna d'acqua si è andata lentamente spegnendo senza provocare danni.



Esonda torrente Uria, allagamenti nel Bergamasco - Il maltempo ha colpito anche la provincia di Bergamo. A Villongo è esondato il torrente Uria, affluente del fiume Oglio. L'acqua alta oltre un metro si è riversata in alcune strade del paese, allagando garage, scantinati, negozi e abitazioni. Sul posto sono al lavoro numerosi mezzi dei vigili del fuoco.