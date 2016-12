Via Poma, è il giorno della Cassazione

15:46 - Via Poma, 24 anni dopo: oggi la Cassazione dovrà decidere se confermare l'assoluzione per Raniero Busco, ex fidanzato di Simonetta Cesaroni, uccisa negli uffici dell'Associazione alberghi della gioventù a Roma il 7 agosto del 1990. Busco è stato assolto per "non avere commesso il fatto" dalla Corte d'assise d'appello il 24 aprile 2012.

VIA POMA, PG - La Procura della Cassazione chiede l'annullamento con rinvio, per nuovo processo, dell'assoluzione di Raniero Busco, l'ex fidanzato di Simonetta Cesaroni. La requisitoria del pg Alberto Cozzella si svolge innanzi alla Prima sezione penale della Suprema Corte che deciderà in serata