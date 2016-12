Veronica Pivetti: "Viva per miracolo" Roma, un incendio le ha distrutto casa

15:57 - Paura per Veronica Pivetti. L'attrice 49enne è "viva per miracolo", come lei stessa ha raccontato, ancora sotto-shock. Un incendio, scoppiato a causa di una fiammata divampata dal fornello, ha infatti distrutto la sua casa a Roma. "Non so come sia stato possibile, mi stavo facendo un tè con un pentolino sul fuoco e all'improvviso si è alzata dal fornello una fiammata enorme. Ho avuto la prontezza di spirito di prendere i miei due cani e scappare".

La casa, che si trova nel quartiere di Prati, "non esiste più, mi rimangono solo i vestiti che ho addosso, una maglietta e un paio di pantaloni. Per fortuna non sono scappata sul terrazzo, mi hanno detto i vigili del fuoco, sennò sarei morta". "Non mi era mai capitato niente del genere in vita mia - dice l'attrice di 49anni -. Se penso che ero a tre metri dalle fiamme...".