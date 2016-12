Venezia, ristoratore anti-slot multato per un calcio balilla

19:35 - Stefano Ceolin e il suo ristorante "Il Palco" sono conosciuti in tutta Mestre, oltre che per il cibo, per le sue iniziative anti-slot. Una di queste è stata mettere nel locale un calcio balilla gratuito, dopo aver accuratamente chiesto alle autorità competenti se servisse qualche autorizzazione per una simile iniziativa. "Se il gioco è gratuito, quindi senza gettoneria, non è necessaria l'autorizzazione": è stata la risposta degli addetti ai lavori. Ma nonostante ciò, la multa da ben 1400 euro non ha tardato ad arrivare. Motivo: mancanza di autorizzazione.



L'associazione Slot mob, che si occupa di debellare il problema della dipendenza dal gioco d'azzardo, ha deciso invece di premiare Stefano Ceolin, per la sua dedizione ai "giochi sani", e il 5 aprile sarà li a Mestre per mostrare svariati giochi e altre alternative da sostituire alle slot machine nei locali e nei bar.