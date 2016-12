Venerdì di disagi: c'è sciopero dei trasporti

11:10 - Venerdì di passione per chi si muove con il pubblico trasporto. Rimarranno fermi autobus, tram e metro delle maggiori città con alcune fasce di garanzia del servizio. A indire lo sciopero è l’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato.

Ecco le modalità dello sciopero in giro per l'Italia.



A Roma i mezzi di COTRAL e Tpl saranno operativi da inizio servizio alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Ma sono invece a rischio le corse di autobus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo. Sospeso il blocco ZTL. Atac invece, ha rinviato l'agitazione a data da destinarsi.



A Milano gli autisti Atm incrociano le braccia dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Le linee regionali di Trenord, invece, saranno regolari. Revocato il blocco degli accessi in Area C.



A Napoli Il servizio bus ANM è garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20.



A Torino GTT garantisce metro, corse urbane e suburbane dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Le tratte extraurbane, invece, sono garantite da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30.



A Bologna e Ferrara lo sciopero dei servizi automobilistici e filoviari TPER è in programma dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio.