12:44 - Papa Francesco si recherà in Corea del Sud dal 14 al 18 agosto in occasione della VI Giornata della gioventù asiatica, che si svolgerà nella diocesi di Daejeon. Lo ha annunciato il portavoce vaticano, padre Federico Lombardi, precisando che il Pontefice visiterà anche la capitale, Seul. La partenza da Roma è prevista per il 13 agosto.