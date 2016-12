Varese, torna a colpire il benefattore misterioso: 20mila euro a 2 onlus

08:55 - Solo 9 mesi fa aveva fatto trovare una pioggia di assegni per 41mila euro nelle cassette delle lettere di alcune Onlus di Busto Arsizio (Varese). Adesso il benefattore misterioso è tornato a colpire con la stessa modalità. E così due associazioni bustocche hanno ricevuto un regalo inaspettato: due assegni da 10mila euro.

Come ha raccontato a "Il Corriere della Sera" Alberto Bossi, presidente della locale sezione della Unitalsi, Onlus che assiste e accompagna i malati a Lourdes, giovedì passando dalla sede dell'associazione ha trovato nella cassetta delle lettere una busta bianca, senza mittente né francobollo: "L'ho aperta e dentro c'era un biglietto scritto a macchina: "grazie per quello che siete e per tutto quello che fate". Quando ho letto, mi tremavano le mani".



Un'altra busta con assegno circolare, sempre da 10mila euro, è arrivata pochi giorni fa anche nella sede della Aias, associazione che si occupa dei bambini distrofici.



Vero mistero o piccola bugia? - Mentre in molti nella cittadina varesotta si chiedono chi possa essere il misterioso benefattore, qualcuno parla di una piccola bugia dietro il mistero. Le buste non sempre sarebbero state lasciate nella cassetta delle lettere, ma sarebbero state consegnate a mano ai responsabili delle associazioni, ma con la richiesta di dire una piccola bugia e permettere al benefattore di rimanere completamente anonimo.