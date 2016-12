Ustica, Colle: "Sforzo per verità"

12:05 - Giorgio Napolitano, in occasione del 34esimo anniversario della strage di Ustica in cui morirono 81 persone, ha sollecitato l'impegno delle istituzioni per giungere alla verità. Il capo dello Stato in un messaggio inviato all'associazione che riunisce i parenti delle vittime ha quindi spiegato di comprendere "il rammarico per la mancanza di una esauriente ricostruzione della dinamica e delle responsabilità, nonostante i lunghi anni di indagini".