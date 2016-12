27 febbraio 2014 Una perturbazione tira l'altra: il mese

di febbraio si chiude con il maltempo Qualche schiarita al Nord ma, nelle prossime ore, tornerà a piovere e a nevicare su tutta la Penisola. Marcato il rischio valanghe Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:29 - Tredici perturbazioni in 28 giorni. Quello che sta per chiudersi è un febbraio davvero instabile. Tanto che il mese si concluderà con il maltempo che, cancellando qualche schiarita prevista per giovedì, riporterà pioggia e neve a basse quote sulla Penisola. Rischio valanghe marcato su gran parte delle Alpi. Temperature: in calo le minime, in lieve rialzo le massime. Anche la prossima settimana inizierà all'insegna dell'instabilità.

"Il mese si conclude in compagnia di due perturbazioni che determineranno piogge sparse nella maggior parte del territorio - spiega il meteorologo Giovanni Dipierro -. La prima di esse sta scivolando lentamente verso sud causando ancora dei fenomeni localmente intensi, soprattutto nell’area tirrenica tra basso Lazio e Campania. L’altra perturbazione, la numero 13 di febbraio, ci raggiungerà domani e determinerà le sorti dell’intero fine settimana che si prospetta piuttosto instabile con piogge e rovesci su gran parte del territorio, a causa di un vortice di bassa pressione lasciato in eredità proprio da quest’ultima perturbazione, il quale rimarrà inchiodato a ridosso della nostra Penisola fino a lunedì mattina".



Le previsioni per giovedì - Parziale miglioramento su estremo Nordovest, in Toscana e in Sardegna dove si vedranno anche delle schiarite. Molte nubi altrove con possibili rovesci su basso Lazio e Campania e piogge più localizzate su Lombardia, Marche, Umbria e Foggiano. Nel pomeriggio ancora condizioni di instabilità con lo sviluppo di locali rovesci intorno alle Prealpi orientali e nelle pianure vicine, in Campania, Sicilia e in tutte le zone interne della Penisola con sconfinamenti verso il Medio Adriatico. In serata parziale miglioramento al Centro e al Nordest, peggiora invece il tempo in Calabria.



Temperature massime in rialzo al Nordovest, in calo sulla Sardegna a causa di venti moderati di Maestrale. Qualche valore previsto per giovedì: 8 gradi per Aosta e Trento, 9 gradi per Bolzano, 10 gradi per Bergamo, Brescia, Cuneo, Milano, Novara, Piacenza e Campobasso, 11 gradi per Torino, Rieti e Potenza. Previsti invece 16 gradi per Brindisi, Lamezia, Lecce, Reggio Calabria, Taranto, Catania, Messina e Palermo.



Rischio valanghe - Resta marcato (grado 3) il rischio di valanghe su gran parte delle Alpi.



Venerdì - Ancora nuvole con poche e temporanee aperture sul Medio Adriatico e in Sicilia, al mattino anche su Alpi occidentali e Liguria. In mattinata ancora poche le piogge limitate a Toscana, Romagna, nord delle Marche e basso Lazio. Nel pomeriggio peggiora con precipitazioni sparse in graduale diffusione al Nordovest, Friuli e settore tirrenico fino alla Campania. Temperature per lo più stazionarie o in lieve calo. Venti moderati occidentali sui mari di ponente, anche forti in Sardegna.



Le previsioni per il weekend - Arriva marzo ma il fine settimana viene condizionato dalla perturbazione numero 13 del mese di febbraio. Sabato tempo instabile o perturbato su tutta l’Italia con limite delle nevicate in generale calo. In diminuzione le temperature.



Domenica l’area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale verrà alimentata da un nuovo impulso perturbato proveniente da ovest. Il tempo resterà molto instabile in tutta Italia e localmente perturbato al Centrosud. Elevato rischio di precipitazioni da Nord a Sud anche a carattere di rovesci e temporali. La giornata sarà molto ventosa al Centrosud, con venti forti nelle Isole e sullo Ionio. Temperature minime in calo un po’ ovunque e massime in lieve rialzo.



L'inizio della settimana - Incerta l’evoluzione per la prossima settimana: si conferma una prima parte ancora molto instabile per l’ingresso di altri impulsi di aria fresca nord-atlantica.