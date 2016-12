Un po' di sole, un po' di pioggia: maltempo a giorni alterni sull'Italia

16:18 - Decima perturbazione in 19 giorni: piove nuovamente su tutto il Nord e sulla Toscana. Durerà poche ore: giovedì, infatti, rispunterà un po' di sole nel Settentrione e non dovrebbero registrarsi piogge al Centro-Sud, dove è previsto tempo nuvoloso. Temperature ancora al di sopra della media stagionale, con alto rischio valanghe. Nel weekend arriverà però una nuova perturbazione con aria fredda proveniente dal Nord Europa.

Le previsioni per mercoledì - Nubi e piogge, soprattutto al Nord ma anche su Toscana, Umbria e Sardegna. Altrove, invece, schiarite temporanee. Calano leggermente le temperature ma resta molto alto il rischio valanghe su gran parte delle Alpi centro-orientali.



Le temperature più alte - Tra le città con i valori più alti Palermo, Lamezia, Bari con 21 gradi, seguite da Brindisi con 20 gradi, Trapani, Messina, Catania, Reggio Calabria, Napoli, Roma, Pescara e L’Aquila con 19 gradi, Taranto, Potenza, Lecce, Rieti e Grosseto con 18 gradi, Olbia, Cagliari e Viterbo con 17 gradi.



Giovedì torna il sole - Alpi centro-occidentali e Piemonte rivedranno il sole già nella giornata di giovedì. Sul resto della Penisola prevalenza di nuvole ma non sono previste piogge se non nel tardo pomeriggio tra le zone interne e il settore tirrenico del Centro e su Campania e Isole.



Nel weekend giù le temperature - Venerdì giungerà sull'Italia l'undicesima perturbazione del mese di febbraio. Piogge da Nord a Sud e quota neve che scedenderà fino ai 700 metri nel Nordest. Ampie schiarite, invece, nella giornata di sabato. Le temperature, in discesa per l'aria fredda proveniente dal Nord Europa, assumeranno valori tipici di fine inverno in tutto il Paese.