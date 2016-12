13 marzo 2014 Un anno di Papa Francesco Le immagini dei primi dodici mesi del pontificato che ha stravolto abitudini curiali e spazzato via consuetudini secolari, affascinando anche i più scettici Tweet google 0 Invia ad un amico

09:09 - Dal primo saluto ai fedeli dalla loggia centrale della basilica di Piazza San Pietro, all'abbraccio con il Pontefice emerito Benedetto XVI, passando per l'incontro con i leader del mondo e i bagni di folla tra i suoi amati fedeli. Ecco, scatto dopo scatto, i primi dodici mesi del pontificato di Papa Francesco.

Sobrietà ed essenzialità anche nell'anniversario della "fumata bianca" che ha cambiato il corso della Chiesa. Mentre il mondo celebra il primo anno dall'elezione del Papa "venuto dalla fine del mondo", per Francesco nessun particolare festeggiamento è previsto nella Casa del Divin Maestro di Ariccia, sui Castelli Romani, dove da domenica scorsa segue gli esercizi spirituali di Quaresima con il resto della Curia.



Grande festa programmata invece in Argentina. Dai paesini sperduti della cordigliera delle Ande nell'estremo nord fino all'australe Terra del Fuoco, il Paese ricorda il primo anniversario del "suo" Papa. La cattedrale, nel cuore di Buenos Aires, dove Jorge Mario Bergoglio ha svolto il suo lavoro pastorale per molti anni prima del conclave, è lo scenario delle manifestazione più importante: una messa solenne alla presenza di un mare di fedeli, ma anche degli esponenti delle più importanti religioni presenti in Argentina.