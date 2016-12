Un 25 aprile di sole sull'Italia ma nel weekend torna la pioggia

11:00 - Il 25 aprile è il giorno della liberazione anche dalle nuvole: tempo discreto in gran parte dell'Italia, ma con un po' di instabilità sui rilievi del Centronord. Peggiora in Sardegna a causa di un vortice di bassa pressione che sabato porterà nubi e piogge su gran parte del Centrosud e domenica si estenderà a gran parte del Centronord a causa di un'altra perturbazione.

Le previsioni per venerdì - Molte nuvole in Sardegna con piogge e temporali in arrivo dalla tarda mattinata. Nel resto del Paese cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più consistenti nella seconda parte della giornata. Nel corso del pomeriggio e in serata sviluppo di rovesci e temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica, in Umbria e nelle zone interne di Toscana e Lazio. Locali rovesci possibili anche sulle zone alpine e prealpine del Nordovest. In serata peggiora sulla Sicilia ad iniziare dai settori occidentali, con piogge e temporali che nella notte si estenderanno a tutta l'Isola, alla Calabria e alla Campania. Temperature massime in lieve calo al Nordovest e Sardegna, in crescita in gran parte del Centrosud: massime pomeridiane in generale tra 20 e 25 gradi. Venti in sensibile rinforzo intorno alla Sardegna.



La tendenza - Sabato vedrà ancora gli effetti della perturbazione numero 7 di aprile che sarà attiva al Centrosud e Isole. In particolare piogge, rovesci e temporali interesseranno quasi tutto il Centrosud e la Sicilia. Fenomeni localmente intensi nella mattinata in Abruzzo e tra alta Calabria, bassa Campania, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio rischio di forti rovesci e temporali soprattutto in Sicilia. In Sardegna condizioni di spiccata variabilità con ancora il rischio di qualche precipitazione nell'est e nel sud, in esaurimento in serata. Al Nord tendenza ad accentuazione dell'instabilità al Nordest, con sviluppo di rovesci e temporali a partire dalla tarda mattinata e durante il pomeriggio. Tempo migliore al Nordovest, con spazi soleggiati anche ampi in mattinata. Nel pomeriggio tendenza allo sviluppo di locali temporali sulla Lombardia orientale. In serata tendenza a peggioramento con piogge e temporali a partire da Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Temperature in calo al Nordest, al Centrosud e in Sicilia, in temporaneo lieve aumento al Nordovest dove potremmo nuovamente toccare i 25 gradi. Giornata ventosa al Sud e nelle Isole per venti di Maestrale in Sardegna e nel Canale di Sicilia, di Scirocco sul basso Adriatico e sullo Ionio.



Domenica la nuova perturbazione, dopo le avvisaglie di sabato sera al Nordovest, colpirà Nord, Toscana e Sardegna già nelle prime ore del mattino con piogge a tratti intense. Neve sulle Alpi occidentali fino a 1100-1500 metri. In giornata verrà coinvolto anche il resto del Centro e, gradualmente, anche le regioni meridionali, dove anche in serata i fenomeni si faranno più diffusi. Aumenterà anche l'intensità dei venti sopratutto nelle zone di ponente. Temperature in calo al Nord, su Toscana e Sardegna, in aumento su medio Adriatico, al Sud e in Sicilia.



Lunedì tempo ancora instabile con piogge al Centronord. Martedì precipitazioni a carattere intermittente al Nordest e al Centrosud, mercoledì le piogge interesseranno soltanto l'estremo Sud. Giovedì giornata più stabile e soleggiata in gran parte del Paese. Maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.



Temperature in calo - Grazie all'alta pressione, venerdì si registreranno picchi massimi di 26-27 gradi al Nord. Si tratta di valori superiori alla norma anche di 6-8 gradi e tipici della fine di maggio. Nel corso del fine settimana, a causa del passaggio di due diverse perturbazioni, le temperature massime subiranno un calo generale anche di 5-8 gradi. La diminuzione sarà più sensibile nella giornata di sabato al Centrosud e in quella di domenica al Nord.