Udine, nullatenente con Bentley: Gdf denuncia un amico di Fabrizio Corona

13:56 - La Guardia di Finanza di Udine ha denunciato il friulano Fabio Frassinelli, ex corteggiatore del programma Uomini & Donne e amico di Fabrizio Corona. Apparentemente nullatenente per il fisco, l'uomo conduceva una vita estremamente agiata e si vedeva spesso in città al volante di auto di lusso adesso sequestrate dalla Gdf: una Bentley Continental GT del valore di listino di 200 mila euro e una Range Rover di circa 50 mila euro.

Frassinelli non aveva mai presentato una dichiarazione dei redditi e una volta sottoposto a dei controlli, l'Agenzia delle Entrate gli ha contestato un'evasione sul reddito per oltre 180 mila euro. Nel 2008 il friulano era già stato protagonista delle cronache giudiziarie quando insieme all'amico Fabrizio Corona era stato arrestato e subito scagionato per una vicenda di dollari falsi.