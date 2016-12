Treviso, Comune "eredita" piccolo zoo

14:02 - Un piccolo zoo a disposizione del comune di Villorba: cinque cavalli, dieci oche, due gatte e trenta tra galli e galline è l'eredità che si è trovato il paese in provincia di Treviso dopo il decesso di un 76enne che non aveva parenti e non aveva lasciato testamento.

"Sembra una storia da Libro Cuore" ha dichiarato Marco Serena, il sindaco che si è trovato all'improvviso a dover gestire gli animali lasciati senza proprietario. Per il momento un dipendente comunale e il vicino di casa dovranno accudire dall'alba al tramonto i cinque cavalli da tiro e da carrozza, cinque oche feconde, trenta galli e galline gravide di cento pulcini e due gatte, di cui una incinta e l'altra che ha appena partorito cinque micetti.



L'uomo era morto da alcuni giorni nella sua abitazione e il cadavere è stato scoperto dai carabinieri chiamati dal vicino di casa allarmato perchè non l'aveva più visto. Tra le proprietà dell'anziano c'è anche un terreno agricolo di 10 mq e una porzione della casa fatiscente in cui abitava. Adesso l'amministrazione comunale dovrà provvedere alla sistemazione degli animali per garantire loro un tetto sotto il quale vivere.