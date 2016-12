19:28 - Incidente nella stazione di Ancona dove le ruote di alcuni vagoni di un treno merci sono finite fuori dal binario, inclinandosi. L'incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto al binario 6 e ha provocato ritardi e rallentamenti nel traffico ferroviario. Sul posto sono al lavoro i tecnici della Rete ferroviaria italiana (Rfi) per rimettere sul binario i cinque vagoni coinvolti.