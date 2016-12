Tornado, trovata seconda scatola nera Napolitano: "Profonda commozione"

13:38 - La seconda scatola nera dei Tornado scontratisi in volo sui cieli di Ascoli Piceno il 19 agosto è stata recuperata a 700-800 metri più a sud dal luogo del ritrovamento del corpo del pilota Mariangela Valentini, a Poggi Anzù. Lo rende noto l'Aeronautica militare. Sul tragico incidente è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: "Profonda commozione in tutto il Paese", ha affermato.

Il flight data recorder del caccia guidato dalla Valentini si trovava a poca distanza dalla cabina di pilotaggio bruciata e dalle spoglie della giovane donna pilota. Verrà preso in consegna dalle forze di polizia, come la scatola nera del primo aereo, già in possesso della Squadra mobile di Ascoli Piceno. Se le condizioni di conservazione lo consentiranno, permetterà di ricostruire i dati dell'attività di volo del caccia, e di incrociare le informazioni con quelle registrate dal primo flight recorder. Sarà aperta e analizzata con il supporto di tecnici dell'azienda di costruzione. Il primo strumento di bordo, una scatola arancione grande quanto una scatola da scarpe, era stato recuperato il 21 agosto fra le colline di Tronzano e Casamurana.



Napolitano: "Profonda commozione" - "Il tragico incidente aereo in cui hanno perso la vita il Capitano Mariangela Valentini, il Capitano Alessandro Dotto, il Capitano Giuseppe Palminteri e il Capitano Paolo Piero Franzese, mentre erano impegnati in attività addestrativa, ha destato profonda commozione in tutto il Paese". Così il presidente Giorgio Napolitano, che ha inviato il messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Luigi Binelli Mantelli. In questa "triste circostanza - aggiunge il Capo dello Stato - voglia rendersi interprete presso l'Aeronautica Militare e le famiglie dei quattro ufficiali dei miei sentimenti di cordoglio, solidarieta' e intensa partecipazione al dolore dei congiunti".