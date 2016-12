Torino, sequestrata fabbrica falsi

10:20 - La guardia di finanza ha posto sotto sequestro una fabbrica clandestina a Rondissone, nel Torinese. Le Fiamme Gialle, all'interno dello stabilimento, hanno trovato oltre 5mila capi di abbigliamento contraffatti e 500mila file e cliché relativi a marchi registrati. Tra i falsi, alcune magliette per i festeggiamenti della possibile vittoria in campionato della Juventus e per la prossima adunata degli Alpini, il 9 maggio a Pordenone.