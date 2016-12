Torino, danno una festa "privata" in casa e arrivano in 500: indagini avviate

13:46 - Doveva essere una festa per pochi intimi, ma si è trasformato in un bagno di folla, con circa 500 ragazzi stipati in tre alloggio di un condominio nel centro di Torino. Il mega party la scorsa notte, in corso Vittorio, ha costretto la polizia a intervenire. Ben nove le volanti, che hanno impiegato tutta la notte per fare defluire dal condominio le persone. Avviate le indagini per risalire ai proprietari degli appartamenti e agli organizzatori della festa non autorizzata.