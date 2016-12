16 aprile 2014 Torino, accoltellati e abbandonati

09:56 - Due marocchini sono stati accoltellati e poi abbandonati in strada, nella zona sud di Torino. La polizia, intervenuta sul posto, non ha trovato l'arma del delitto e ha iniziato le indagini sull'accaduto. I due sono stati trovati dai soccorritori ancora vivi, ma privi di sensi, e sono morti durante i tentativi di rianimazione.

I corpi sono stati trovati in una pozza di sangue in via Nizza, all'altezza dell'ospedale Molinette. Le vittime avevano 56 e 44 anni. Uno di loro era pregiudicato con piccoli precedenti per lesioni risalenti a molti anni fa. Uno è stato raggiunto da quattro coltellate al torace, l'altro da un solo fendente mortale che gli ha perforato un polmone.



A dare l'allarme è stata una guardia giurata che ha visto una delle due vittime barcollare e poi stramazzare a terra poco dopo l'aggressione. Non è chiaro se a compiere il delitto sia stata una sola o più persone.