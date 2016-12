23:47 - Cinque suore sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a Venaria Reale, nel Torinese. Una di loro, 35 anni, è in condizioni gravi all'ospedale Cto di Torino per un trauma cranico e una ferita alla testa. Le religiose, secondo i carabinieri, viaggiavano su una Fiat Sedici che si è scontrata con la Fiat Punto guidata da un 36enne di Torino, che ha invaso la corsia opposta. Coinvolte anche altre due auto.