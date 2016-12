Toglietemi tutto ma non le mie ferie Touring Club: via il 46% degli italiani

14:12 - La crisi economica non ferma gli italiani che sono pronti a partire per le agognate vacanze. Il 46% degli italiani, quasi metà della popolazione, infatti, anche quest'anno non rinuncia a qualche giorno di relax. A dirlo è il Touring Club. E se il 20% degli intervistati, pur concedendosi una vacanza, ammette che quest'anno spenderà meno e starà via per minor tempo, c'è qualche fortunato, il 10%, che si concederà vacanze più lunghe e costose.

A partire saranno soprattutto gli studenti, le famiglie con i bambini e gli abitanti del nord-ovest. Tra le mete scelte, l'Italia si conferma la preferita anche per quest'anno. Ben il 74% degli italiani ha scelto di trascorre le vacanze nel Belpaese mentre il 22% ha preferito località all'estero. Per l'estate 2014 le regioni meridionali sono le mete più scelte. Al primo posto c'è la Puglia (12%), a seguire la Sicilia (10%). Il mare batte la montagna. Il 64% degli italiani si rilasserà nelle località balneari mentre solo il 14% andrà in montagna. Il 7% infine ha scelto una "vacanza itinerante" con molteplici destinazioni visitate o le crociere.