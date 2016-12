1 gennaio 2014 Tivoli, accendono petardi inesplosi in una baracca: sei feriti gravi Due di questi hanno perso gli arti. Avevano ammassato i giochi pirotecnici in una baracca. Tra i feriti anche il genitore di uno dei minori Tweet google 0 Invia ad un amico

23:29 - Tragedia di Capodanno a Tivoli, vicino a Roma. Sei persone, tra le quali alcuni minori, sono in gravissime condizioni dopo aver fatto esplodere petardi e fuochi d'artificio che avevano radunato in una baracca insieme a foglie secche. I sanitari del 118 hanno soccorso i ragazzi, tutti ricoverati in ospedale in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco.

C'è anche il genitore di uno dei minorenni feriti tra le persone trasportate in gravi condizioni in ospedale dal 118 di Roma durante i soccorsi dopo la deflagrazione. I feriti sono complessivamente sei: il più grave ha 23 anni ed è stato trasportato al Pertini. Gli altri giovani feriti hanno 31, 17 e 16 anni. Il padre del diciassettenne, che ha 46 anni, è tra i più gravi ed è stato sottoposto ad un'operazione. E' rimasta ferita più lievemente anche la parente di uno dei ragazzi che era sul posto assieme alla madre di un altro dei feriti, che è stata soccorsa per malore a causa dello shock.



Due dei feriti hanno perso parti dei loro arti a causa della deflagrazione. Il gruppo aveva ammassato petardi e fuochi d'artificio in una baracca assieme a delle foglie secche per farli saltare tutti insieme.