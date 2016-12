16:56 - Nella Terra dei fuochi "su un totale di 1.076 km quadrati di terreni mappati in 57 comuni, le aree ritenute sospette rappresentano soltanto il 2%, per un totale di 21,5 km quadrati". E' quanto emerge da un'indagine compiuta dal ministero delle Politiche agricole sulla presenza di sostanze considerate altamente tossiche e nocive per l'ambiente e la salute umana.