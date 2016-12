Terra dei Fuochi, raduno a Napoli

18:07 - Una dozzina di persone dei movimenti della Terra dei Fuochi sta manifestando pacificamente, a Napoli, in via Posillipo, all'incrocio con la strada che conduce a villa Rosebery, dove soggiorna il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano. I dimostranti hanno acceso torce e innalzano croci di legno. Una donna ha un cartello con foto di morti di tumore contratto nelle aree inquinate dai rifiuti. E' scritto: "Ecco perché non sei il nostro presidente".