Tempo variabile tra sole e nuvole Pioggia, rovesci e meno caldo

17:00 - La settimana continuerà all'insegna del tempo variabile su tutto il Paese. Martedì la perturbazione numero 2 di aprile lambirà le regioni settentrionali, portando un moderato aumento della nuvolosità accompagnato da rovesci e temporali nelle aree alpine e, in serata, anche sulle pianure e sulle coste del Triveneto. L'alta pressione resisterà sul resto del Paese, dove continua il tempo sereno e caldo.

Mercoledì la stessa perturbazione scivolerà sui Balcani spingendo nuvole e qualche pioggia sulle regioni del versante adriatico, mentre giovedì la giornata sarà in generale bella e stabile su gran parte del Paese. Tra martedì e mercoledì venti più freschi attenueranno sensibilmente il caldo fuori stagione che ha caratterizzato le ultime giornate.



Martedì variabile al Nord - Nella gioranta di martedì nuvole sulle Alpi con qualche rovescio confinato più che altro alla Valle d’Aosta e al Piemonte; a tratti un po’ di nuvole innocue anche su Piemonte e Liguria, in prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio molte nubi e piogge sparse, anche a carattere temporalesco, sulle Alpi centro-orientali; alternanza fra sole e nuvole sul resto del Nord, con qualche piovasco in Emilia occidentale, in generale bello sul resto d’Italia. In serata rovesci e temporali sparsi sul Triveneto, in sconfinamento anche sulle pianure del Friuli Venezia Giulia e in trasferimento su Emilia orientale e Romagna. Nella notte nubi in aumento al Centro e sulla Campania. Qualche debole pioggia sarà possibile nelle zone interne del Lazio e sul Nord della Campania. Moderato Libeccio fra Liguria e Corsica.



Temperature in lieve calo al Nord e sulle regioni tirreniche - Dopo un lunedì con temperature massime tipiche del mese di maggio al Centronord, con punte fino a 27 gradi al Nord, durante la settimana ci saranno diversi sbalzi termici. Il primo tra martedì e mercoledì con un calo compreso tra 2 e 5 gradi al Centronord dovuto al passaggio della perturbazione. Dopo un nuovo rialzo dei valori massimi tra giovedì e venerdì, sabato le temperature massime torneranno a scendere nelle regioni centrosettentrionali. Intanto tra le città più calde martedì sono da segnalare Bologna con 25 gradi Verona con 24, Brescia, Firenze, Roma, Catania e Cagliari con 23.



Mercoledì qualche pioggia sul versante adriatico - Mercoledì la coda della perturbazione scivolerà lungo la Penisola coinvolgendo le regioni che si affacciano sull'Adriatico. Al mattino pioggia e qualche rovescio su Marche, Irpinia e Appennino lucano. Schiarite su Alpi e Nordovest, il sole resiste soprattutto nelle isole. Nel pomeriggio l'instabilità scivola ancora più a sud, portando rischio di temporali su Abruzzo Molise, basso Lazio, in particolare le zone interne, Basilicata, Puglia e Golfo di Taranto. Venti anche moderati da nord a nordest su Adriatico, da ovest o Maestrale sulle Isole. Temperature in calo dai 2 ai 5 gradi su Adriatico, Triveneto e nelle zone interne della penisola e in Sardegna.



Sabato peggiora, bello domenica - La giornata di giovedì sarà segnata dall’influsso più efficace dell’alta pressione. Prevarrà così il bel tempo, con qualche nube solo tra Calabria meridionale, Sicilia orientale e Alto Adige. Le temperature subiranno un calo nei valori minimi e le massime scenderanno soprattutto al Sud e in Sicilia. Soffieranno venti di Maestrale su Puglia e alto Ionio.



Venerdì iniziali condizioni di tempo prevalentemente buono su quasi tutta l'Italia, con possibile peggioramento in serata su settori alpini per l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica. Sabato previste nuvole e piogge un po’ su tutta la penisola con instabilità anche sulle isole, con un ulteriore e temporaneo calo delle temperature. Domenica si prevede bel tempo su buona parte del Paese.