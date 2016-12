Tempo sereno dovunque fino a giovedì Nel weekend piogge e nuvole al Sud

10:44 - Il tempo sarà stabile nella giornata di mercoledì, in attesa della prima perturbazione di aprile, che porterà maltempo al Centrosud, a cominciare dalla Sardegna, da giovedì sera. In arrivo temporali, portati dal caldo e dal vento umido di Scirocco. Il weekend sarà sereno al nord e instabile nelle regioni centro-meridionali. L'alta pressione resiste su tutto il Paese almeno fino a giovedì.

La perturbazione che sta per investire il Paese attraverserà il Centrosud tra venerdì e sabato, dando origine a una fase instabile o temporaneamente anche perturbata. Venerdì la circolazione depressionaria porterà pioggia al Centrosud, in Liguria ed Emilia Romagna. Sabato ancora instabile al Centrosud e sulle Prealpi, domenica qualche pioggia residua all’estremo Sud. Le temperature rimarranno nel complesso miti.



Mercoledì tempo stabile, nuvole sul Nordovest - La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da nuvole su buona parte del Nordovest, soprattutto su Liguria e Piemonte, e in Toscana, ma in generale senza piogge. In prevalenza sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni, con qualche nuvola in più in Triveneto e lungo l’Appennino. Venti moderati di Scirocco su Isole, Tirreno e Mar Ligure.



Temperature massime senza grandi variazioni e quasi ovunque comprese fra 17 e 22 gradi. Da segnalare rialzi nelle zone in cui comincerà a soffiare lo Scirocco, cioè su Sicilia occidentale e ovest Sardegna (ad Alghero previsti anche 24 gradi).



Da giovedì peggiora al Centro e in Sardegna - Giovedì ci saranno più nuvole al Nord, su Toscana e Sardegna. Nel resto del Centrosud cielo poco nuvoloso per il passaggio frequente di velature. Si avvicina la perturbazione che porterà le prime piogge tra il tardo pomeriggio e la sera in Sardegna e sul Piemonte tra Torinese e Cuneese. Nella notte inoltrata qualche locale pioggia o rovescio sulle zone costiere del Lazio e della bassa Toscana. Lo Scirocco soffierà in tutti i mari italiani e sarà più intenso su Sardegna e Sicilia occidentale, con raffiche tra i 50-60 chilometri orari. Temperature in aumento su regioni tirreniche e Sicilia, con punte oltre 25 gradi su Sardegna e Sicilia.



Venerdì maltempo al Centrosud - Venerdì la circolazione depressionaria investirà il Paese con più forza. Sarà una giornata con nuvole un po’ dappertutto e con piogge e temporali al Centrosud. Il Nord verrà solo sfiorato dal peggioramento, con qualche debole pioggia solo su Basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna. A nord del fiume Po l’unico effetto sarà un aumento generale delle nuvole.



La Sardegna sarà la regione più colpita con instabilità diffusa, anche a causa dello Scirocco che, con il suo carico di umidità, favorirà la formazione di temporali. Venerdì al mattino qualche pioggia su Lazio, bassa Toscana e Nord Campania, poi nel pomeriggio nuvole e precipitazioni su tutto il Centrosud. Resteranno ai margini del maltempo le estreme regioni meridionali. Il nucleo più attivo della perturbazione porterà maggiori effetti su tutte le regioni centrali.



Soffieranno ancora venti intensi di Scirocco su Ionio e Adriatico, con Tramontana in Liguria. In Sicilia previsto un peggioramento nella zona settentrionale. Le temperature saranno in sensibile calo nei valori massimi nelle zone colpite dal maltempo. Sabato prevarranno le nuvole al Centrosud e sulle isole. Al mattino qualche pioggia in Sicilia e al Centrosud, in particolare su Abruzzo e Campania. Al Nord situazione in miglioramento, con schiarite diffuse, ma si potrà verificare qualche rovescio isolato pomeridiano in montagna su Alpi e Prealpi. Domenica tempo generalmente più soleggiato, con qualche rovescio residuo su Calabria, Sicilia orientale, Basilicata e Salento. Il miglioramento previsto domenica sarà il preludio per un inizio settimana segnato dall’alta pressione e quindi più soleggiato e caldo.