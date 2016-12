Tempo instabile da Nord a Sud Settimana prossima arriva il caldo

10:49 - Fine settimana con nubi e qualche precipitazione sulla Penisola. Se al Sud insisterà fino a domenica la bassa pressione, il Nord aspetta le nuvole per la giornata di sabato. Ma l'instabilità ha i giorni contati: a metà settimana dovrebbe giungere sull'Italia l’Anticiclone Nordafricano che porterà il primo vero caldo estivo della stagione, specie al Centrosud.

"La circolazione di bassa pressione posizionata sulla Penisola Balcanica influenzerà ancora il tempo sull’Italia, in particolare nelle regioni adriatiche e meridionali fino alle prime ore di sabato - spiega il meteorologo Giovanni Dipierro -. Nella stessa giornata l’instabilità darà a luogo a rovesci e temporali pomeridiani diffusi nelle zone interne del Centrosud. Domenica deciso miglioramento al Centrosud; annuvolamenti e occasionali piogge nelle Isole, un po’ di nubi al Nord con possibili rovesci o temporali soprattutto su Alpi e Prealpi".



Le previsioni per venerdì - Sole nel Nordovest, nuvole nel Nordest e precipitazioni al Sud, piogge sparse su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania. Previsti poi temporali in Calabria e, nel pomeriggio, in Sicilia. Attesa la neve sull'Appennino, fino 1300-1500 metri ma con quota destinata ad aumentare.



Temperature massime in lieve rialzo al Nordovest, in calo sul Medio Adriatico, nel Lazio e al Sud. A Campobasso la colonnina di mercurio toccherà gli 11 gradi, 12 gradi per Potenza, 14 per L’Aquila e Rieti, 15 per Perugia. Decisamente migliore la situazione al Nord: 22 gradi per Aosta, Novara, Torino, Bologna, Treviso e Sassari, 23 gradi Bergamo, Firenze, Grosseto, Catania, Cagliari e Olbia, 24 gradi per Brescia, Milano e Verona.



Sabato Italia spaccata in due - Sabato mattina il sole splenderà al Nordovest e nelle Isole mentre nubi e piogge insisteranno su Puglia e sud della Calabria. Nel pomeriggio instabilità più diffusa, con possibili rovesci o temporali, su Friuli, Prealpi centro-orientali, Alpi occidentali, Liguria di levante, Appennino, Lazio, Campania e settore intorno all’alto Ionio.



Domenica di bel tempo - Domenica migliora la situazione al Centrosud, che si libererà della bassa pressione e tornerà a godersi cielo sereno, sole e temperature primaverili. Instabilità al Nord circoscritta alle zone alpine e prealpine e con sconfinamenti verso zone pedemontane, soprattutto del Nordest.



In settimana l'anticiclone nordafricano - L’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo per lo più discreto con qualche annuvolamento lunedì ma poche precipitazioni. Martedì prevalenza di sole con temperature in ulteriore aumento. L’arrivo dell’Anticiclone Nordafricano, che tenderà a rinforzarsi da metà della settimana, porterà il primo vero caldo estivo della stagione, specie al Centrosud.