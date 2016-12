Sull'Italia arriva l'aria dell'articoBel tempo al Nord, meno al Sud

11:00 - Dopo il lungo e anomalo periodo di clima autunnale, da venerdì l'Italia sarà raggiunta da aria fredda di origine artica che renderà la giornata molto instabile e ventosa. Le piogge e i temporali riguarderanno il Nordest e il Centrosud. Cadrà la neve sulle Alpi fino a quota 500-800 metri, sull'Appennino settentrionale fino a 400-600 metri, sull'Appennino centrale e sulla Sardegna fino a 700-1200 metri, sull'Appennino meridionale fino a 900-1200 metri.

I venti saranno burrascosi in Sardegna, con raffiche anche a 100 km/h. Soffierà anche la Bora sull'alto Adriatico. Le temperature saranno così in calo e il clima sarà finalmente invernale e non autunnale con valori che fino ad oggi sono stati abbondantemente al di sopra delle medie stagionali. Nel fine settimana tempo tutto sommato buono al Nord, mentre insisteranno un po' di piogge al Sud e, sabato, anche sul medio Adriatico.



Le previsioni per venerdì - Bel tempo al Nordovest; piogge rovesci al Nordest, Emilia Romagna e al Centrosud, con fenomeni più insistenti sulle zone tirreniche. Cadrà la neve sulle Alpi orientali fino a quota di 500-800 metri, sull'Appennino centro-settentrionale fino a 400-600 metri, sulla Sardegna fino a 700-1200 metri, sull'Appennino meridionale fino a 900/1200 metri in serata. Dalla serata la neve potrà raggiungere le colline delle Marche fino a 500 metri.



Attenzione ai venti intensi ovunque, che saranno burrascosi in Sardegna, con raffiche anche a 100 km/h. Soffierà anche la Bora sull'alto Adriatico, il Foehn al Nordovest. Le temperature saranno così in calo e il clima sarà più invernale che autunnale. Solo al Nordovest le temperature non caleranno per effetto dei venti di Foehn. Di seguito qualche valore previsto per oggi: 6 gradi per Bolzano, Trento, 8 gradi per Aosta, Cuneo, Bologna, Udine, Campobasso, L'Aquila, 9 gradi per Bergamo, Brescia, Piacenza, Rimini, Treviso, Trieste, Venezia, Ancona, Perugia, Rieti, Potenza, 10 gradi per Torino, Verona, 11 gradi per Genova, Imperia, Milano, Novara, Pisa, Viterbo, 12 gradi per Firenze, Grosseto, 13 gradi per Pescara, Roma, Catanzaro, Alghero, Cagliari, Olbia, Sassari, 14 gradi per Bari, Napoli, Trapani, 15 gradi per Brindisi, Crotone, Lamezia, Lecce, Taranto, Palermo, 16 gradi per Reggio Calabria, Catania e Messina.



La tendenza per il weekend - Il tempo sarà buono al Nord e senza il fastidio delle nebbie. Più instabile al Centrosud in particolare nella giornata di sabato. Sabato 25 gennaio al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna cielo sereno o poco nuvoloso, ma con tendenza al transito di nuvolosità medio-alta nella seconda parte del giorno e a spruzzate di neve, a fine giornata, lungo le creste alpine. Altrove da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni su Puglia, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, localmente temporalesche, nevose sui rilievi fin verso 700-900 metri. Nella prima parte del giorno precipitazioni anche su Marche, Abruzzo e Molise, nevose fino a 300-500 metri, in successivo esaurimento. Temperature in diminuzione. Tornano valori sottozero al Nord: previsti ad esempio -3 gradi di minima a Cuneo, Torino, Novara, Trento, -2 gradi per Aosta, -1 gradi per Brescia, Bolzano, Piacenza, 0 gradi per Bergamo, Milano, Bologna, Verona e Campobasso. Venti settentrionali, da moderati a forti al Centrosud, in temporanea attenuazione al Nord. Sono previste raffiche tra i 50 e gli 80 km/h al Centrosud.



Domenica 26 gennaio un secondo impulso di aria fredda in arriva dall'Europa continentale attraverserà l'Italia. Ci saranno un po' di nuvole in gran parte del nostro Paese con piogge tra pomeriggio e sera tra Sicilia e Calabria, in particolare sarà interessato il nord-est della Sicilia. A inizio giornata avremo delle nevicate sulle zone alpine di confine, in particolare in Alto Adige. Giornata ancora molto ventosa con venti di Föhn nelle Alpi del Nordovest ma soprattutto al Centrosud con venti di Tramontana al Centro e forte Maestrale nelle Isole con raffiche che potranno sfiorare i 100 km/h. Mari di conseguenza molto mossi o agitati. Le temperature saranno in lieve calo.



La tendenza per la prossima settimana - Tra la notte di domenica e lunedì è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà ancora nevicate sulle Alpi e in giornata dovrebbe portare delle precipitazioni anche al Nordest, Lombardia, gran parte del Centrosud e Sicilia entro sera. La Campania dovrebbe essere la regione maggiormente interessata dal maltempo. Nevicherà sull'Appennino intorno 800-1000 metri mentre c'è il rischio che qualche fiocco di neve al Nordest possa a scendere a quote collinari. Nella seconda parte della settimana altre perturbazioni raggiungeranno l'Italia e a causa dell'aria fredda giunta in precedenza al Nord e la neve potrà fare la sua comparsa anche in pianura.