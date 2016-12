00:56 - Annullata con rinvio dalla Cassazione, la condanna all'ergastolo per la strage di via dei Georgofili inflitta al boss Francesco Tagliavia accusato soprattutto dal pentito Gaspare Spatuzza. Si celebrerà un appello bis. I supremi giudici, invece, lo hanno del tutto prosciolto per gli attentati stragisti di Milano (via Palestro) e Roma (via Fauro, Velabro e stadio Olimpico). Le stragi sono del periodo '93-'94.