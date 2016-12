Stasi: "Papà ucciso dal processo"

13:37 - Alberto Stasi il 9 aprile dovrà tornare a processo perché ancora accusato dell’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, uccisa a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007: dopo due assoluzioni la Cassazione ha deciso che è tutto da rifare e lui promette che in aula, come sempre, ci sarà. "Solo che stavolta - dice in un'intervista al Corriere della Sera - non avrò mio padre accanto. Se n’è andato il giorno di Natale a 57 anni , ma ha incominciato a morire il giorno in cui la Cassazione ha deciso di riaprire il processo : sono convinto che la malattia che l’ha portato via è dovuta alla sofferenza e allo stress". Stasi si è detto comunque "pronto" ad affrontare il processo: "Gli argomenti contro di me sono sempre gli stessi, non li ho mai temuti, e non c'è ragione di temerli adesso. Sono stato scarcerato da un giudice e sono stato assolto in primo e in secondo grado. Adesso, come le altre volte, torno davanti alla corte con la coscienza pulita di chi non ha fatto niente". Anche se un po' di paura resta: "Temo un errore giudiziario: ho vissuto per anni l’infamia dell’accusa di pedofilia , ora si è visto che il fatto non sussiste".