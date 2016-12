Stamina,Vannoni: "Riprendiamo cure"

15:09 - Nonostante la chiusura delle indagini su Stamina Foundation, con 20 persone verso il rinvio a giudizio, Davide Vannoni si dice pronto per la ripresa della cura con il metodo da lui ideato. "Il 5 maggio riprenderemo le infusioni", ha infatti detto, sottolineando tuttavia come dagli Spedali Civici di Brescia per ora "non ci sia stata risposta". Quanto alle indagini, Vannoni dice: "Sono sereno, abbiamo una marea di documenti per smentire le accuse".