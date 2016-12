Stamina, Garante: rimuovere video

15:25 - Il Garante per la privacy ha chiesto a You Tube di rimuovere il video pubblicato dal Movimento Pro Stamina Italia, nel quale viene ripresa una bambina di quattro anni gravemente malata. "Il video - spiega il Garante - mostra in chiaro il volto della bambina, rendendola chiaramente identificabile, e lede in modo gravissimo la dignità della piccola malata, determinando una indebita diffusione di dati personali, particolarmente sensibili".