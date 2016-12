Stamina, Aifa: caso creato ad hoc

10:57 - Per il direttore generale dell'Aifa, Luca Pani, il caso mediatico relativo a Stamina "è creato ad hoc per coprire e camuffare una serie impressionante di gravissime violazioni delle norme nazionali ed europee". Pani, in audizione in Commissione Sanità al Senato ha spiegato che, in casi del genere, "gli esperti di comunicazione suggeriscono di utilizzare i media classici e web per paragonare opinionisti tuttologi al parere di medici veri".