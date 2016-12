19:59 - In due anni in Italia ci sono 11.436 procedimenti per stalking e di questi 8.453 sono andati a sentenza. E' emerso nell'indagine effettuata dal ministero della Giustizia che ha preso in esame 14 sedi di tribunale considerati rappresentativi per dimensione e ubicazione territoriale. La maggior parte dei fascicoli vede come autore del reato un uomo, italiano, sui 40 anni e disoccupato.