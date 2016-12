Spinello a scuola nel MilaneseDue ragazzi finiscono in ospedale

12:49 - Volevano provare "per la prima volta" l'effetto di uno spinello ma è andata male, e poteva andare peggio. Due studenti di 14 e 15 anni hanno fumato hashish e si sono sentiti male a scuola, a Trezzano Rosa, nel Milanese. Subito soccorsi dal personale, sono stati trasportati in ospedale. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno cercando di risalire a chi ha ceduto l'hashish ai due ragazzi.

I due studenti, giovanissimi, avrebbero fumato lo spinello prima dell'ingresso a scuola, "per provarlo la prima volta" (a detta loro). I carabinieri comunque indagano nell'ambito dell'ambiente dei coetanei per individuare chi possa avere passato l'hashish agli studenti.



Il problema della droga a scuola è diventato un allarme negli ultimi giorni, con continui casi analoghi a quello di Trezzano Rosa, che non riguardano soltanto le scuole milanesi. Venti dosi, fra hascisc e marijuana, sono state sequestrate dalla polizia nel corso di un nuovo servizio di controllo nelle scuole di Terni.