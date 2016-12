Si schianta in A4 contromano, al volante era completamente nudo

12:07 - Un uomo di 31 anni di Novara ha percorso contromano un tratto dell'A4 tra Brescia e Bergamo e poi si è schiantato contro il guard rail. Dopo l'incidente è stato trovato a bordo della sua Opel Corsa nera completamente nudo: non indossava nemmeno le scarpe o i calzini. L'uomo è stato multato e la patente gli è stata ritirata. Ferito non gravemente, è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove gli hanno prestato un pigiama.

"Ero dalla mia fidanzata a Milano e stavo tornando a casa". Così ha dichiarato il trentunenne alla Stradale di Seriate mentre veniva soccorso dal 118. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo alla guida della sua Opel Corsa era entrato in A4 alla barriera di Milano Est alle 23:09 e poi ha proseguito in direzione di Brescia per una settantina di chilometri. Il tutto mentre era già nudo, visto che all'interno dell'automobile non sono stati ritrovati vestiti. L'uomo era residente a Novara e deve essersi accorto di aver sbagliato strada soltanto nei pressi di Palazzolo Sull'Oglio (Brescia), per cui ha effettuato un'inversione a U per ritornare, sulla corsia sbagliata, in direzione Milano. Dopo cinque o sei chilometri, a mezzanotte e 12 minuti, lo schianto. L'uomo non ha fatto alcun accenno all'assenza completa di abiti.