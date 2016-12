Sfrattati perché i loro cani sporcanoMadre e figlio ora vivono in ospedale

11:04 - "La casa ce l'hanno tolta per mancato rispetto delle regole sulla cura del giardino. Quando uscivamo, i cani li lasciavamo in libertà e questi lo sporcavano". Graziella Di Chiara, 51 anni, spiega il motivo dello sfratto che ha subito insieme al figlio 30enne Omar Furlan. I due sono stati allontanati da un alloggio Ater a Marano Veneziano, frazione di Mira, e ora passano le loro notti tra le macchinette degli snack del pronto soccorso dell'ospedale Civile.

Sfrattati per i cani - L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Venezia ha eseguito lo sfratto per inosservanza del regolamento condominiale, il 25 luglio 2013. Da quel giorno, madre e figlio sono stati ospitati alla Giudecca dall'ex marito di lei, ma quando questo non è più stato in grado di accoglierli, i due si sono trovati senza un tetto. Ormai alle strette, Graziella e Omar hanno dovuto prendere una decisione difficile: ora trascorrono le notti nel pronto soccorso dell'ospedale Civile, accanto ai distributori automatici di bevande e merendine.



Solidarietà - "Ci siamo trasferiti a Venezia nella casa del mio ex marito, perché i parenti erano nell'impossibilità di ospitarci. Ma quando anche lui è finito sotto sfratto, abbiamo dovuto lasciare l'appartamento. Grazie alla disponibilità del personale del Suem (Servizio di urgenza ed emergenza medica) e degli addetti alla sicurezza possiamo restare tra le 20 e le 7,30", racconta la donna.



In attesa di una sistemazione - I due, entrambi disoccupati, vanno avanti come possono, dopo l'aiuto economico dei frati del Redentore adesso vivono con i contributi dell'assessorato alle Politiche sociali, seguiti da un'assistente sociale e da un'educatrice. A peggiorare il tutto, le condizioni di salute della 51enne, che dovrà subire un delicato intervento chirurgico. Nel frattempo, sperano: "Ci hanno detto che dovremo aspettare e come sistemazione saltuaria hanno proposto il dormitorio. Ma noi non vogliamo passare la notte divisi: siamo una famiglia", riporta il Gazzettino.