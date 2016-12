Sereno al Nord, nuvole al CentroE da martedì tornano le piogge

11:22 - "La perturbazione atlantica numero 11 di febbraio - come afferma il meteorologo Rino Cutuli - oggi darà luogo a qualche pioggia o rovescio isolato sul Medio Adriatico e al Sud, mentre il tempo migliorerà al Nordest e nel resto del Centro. Le correnti più fredde che seguono la perturbazione stanno determinando un calo delle temperature al Centrosud, riportandole nella norma stagionale".

Lunedì bel tempo quasi ovunque, in attesa di una perturbazione che riporterà nuvole da martedì sera al Nordovest e nelle regioni tirreniche.



PREVISIONE PER OGGI



Oggi bel tempo soleggiato al Nord e in Toscana, poche nubi su Umbria, Lazio e Sardegna. Nuvoloso nel resto dell’Italia con locali precipitazioni al mattino sul Medio Adriatico fino al nord della Puglia, nel pomeriggio tra basso Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise e gran parte del Sud peninsulare. Spruzzate di neve in Appennino oltre 1000-1300 metri. In serata tendenza ad esaurimento di questa instabilità. Temperature massime in rialzo al Nordest, in calo al Centrosud. Venti moderati di Tramontana o Maestrale al Centrosud e Isole con raffiche localmente fino a 50 km/h sul Medio Adriatico e nel Canale di Sicilia.



LE TEMPERATURE SI RIPORTANO SU VALORI NORMALI PER IL PERIODO



In questo fine settimana sta arrivando sull’Italia aria più fredda proveniente dal Nord Europa: le temperature si riportano così su valori tipici di fine inverno da Nord a Sud. Non arriva però il gelo: si tratta di un calo che, andando a interessare temperature iniziali di parecchi gradi sopra le medie (soprattutto al Centrosud), riporterà i valori più vicino alle medie del periodo. Il calo termico è anche di una decina di gradi rispetto ad esempio i valori registrati in alcune nostre città a inizio settimana: ad esempio Roma che a inizio settimana aveva raggiunto 22 gradi, oggi ne vedrà 16, Pescara passerà da 26 a 13 gradi, Bari da 23 a 14 gradi, Napoli da 23 a 14 gradi, Palermo da 25 a 16 gradi. Di seguito altri valori previsti per oggi: 6 gradi per Campobasso, 7 gradi per L’Aquila, 8 gradi per Potenza, 11 gradi per Aosta, 12 gradi per Rimini, Ancona, 13 gradi per Brescia, Cuneo, Trieste, Venezia, Perugia, Rieti, 14 gradi per Bergamo, Torino, Bologna, Piacenza, Trento, Treviso, Udine, Viterbo, 15 gradi per Imperia, Milano, Novara, Bolzano, Verona, Brindisi, Catanzaro, Crotone, Lecce, Taranto, Trapani, Alghero, Olbia, Sassari, 16 gradi per Genova, Firenze, Grosseto, Pisa, Lamezia, Reggio Calabria, Messina, Cagliari e 17 gradi per Catania.



RISCHIO VALANGHE MARCATO



In base ai dati riportati sui bollettini del sito www.aineva.it, oggi avremo un rischio di grado 3 (marcato) su gran parte delle Alpi. Nella scorsa stagione invernale 2012-2013 gli incidenti da valanga noti sono stati un’ottantina con ben 28 morti. I periodi valanghivi più intensi si sono verificati nel mese di marzo e, con incidenza maggiore, in quello di aprile: tutto ciò a causa del riscaldamento del manto nevoso (fonte Aineva).



NELLA PROSSIMA SETTIMANA CI SARA’ BISOGNO DELL’OMBRELLO. TEMPERATURE NELLE MEDIE STAGIONALI



La nuova settimana inizierà con una giornata di lunedì con tempo soleggiato al Nord, nelle regioni tirreniche e Isole maggiori. Ancora un po' di nuvole sul resto del Paese, con qualche goccia di pioggia non esclusa nelle zone interne tra Campania, Basilicata e Puglia e sull’alta Calabria ionica ma con tendenza a un più deciso miglioramento verso sera. Temperature minime in calo al Centrosud e sempre al Centrosud le massime saranno in lieve rialzo. Venti in attenuazione, localmente ancora moderati da nord sul Medio-Basso Adriatico e sullo Ionio.



Martedì tempo buono a inizio giornata un po' su tutta l’Italia; dal pomeriggio si inizieranno a sentire i primi effetti di una nuova perturbazione atlantica, la numero 12 di febbraio con un aumento della nuvolosità al Nordovest, sul versante tirrenico e nelle Isole. Dalla sera arriveranno le prime precipitazioni sulle Alpi occidentali. Mercoledì saremo raggiunti dalla parte più attiva della perturbazione; nel corso della giornata avremo piogge sparse al Centronord e in Sardegna. Giovedì le piogge raggiungeranno anche la Campania e la Sicilia mentre ci sarà un temporaneo miglioramento al Nordovest (la perturbazione lentamente scivolerà verso est). Venerdì, ultimo giorno di febbraio, si esauriranno gli effetti della perturbazione n 12 ma già la n 13 sarà in agguato. Questa nuova perturbazione secondo i dati attuali, potrebbe essere intensa e insidiosa; investirà tutta l’Italia aprendo il mese di marzo all’insegna di un maltempo anche forte. Pur essendo una settimana perturbata e caratterizzata da un’altalena delle temperature, queste si manterranno intorno a valori normali per il periodo. Questa tendenza verrà aggiornata nel prossimi giorni.