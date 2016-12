11:15 - Un ragazzo di 15 anni è ricoverato in rianimazione in gravi condizioni a Villa Sofia per un trauma cranico che si è provocato nel corso di una partita di calcio organizzata con sei amici. Mentre giocavano nella vecchia pista di pattinaggio, struttura comunale dismessa a Carini, nel corso di uno scontro il ragazzo di 15 anni e un altro di 20 anni si sono dati una testata.